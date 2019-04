Dakar : Des coupures d’eau jusqu’au 29 avril

Dakar et sa banlieue seront privées d’eau jusqu’au 29 avril prochain. L’usine de Keur Momar Sarr sera à l’arrêt.



La Sénégalaise des eaux (Sde) et la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) informent que l’entreprise SADE procédera à des travaux de consolidation du système de protection anti-bélier de l’usine de production d’eau.



Ces travaux s’inscrivent dans un vaste programme de sécurisation des installations stratégiques du système d’alimentation en eau potable de Dakar, à partir de Nguith et Keur Momar Sarr, en passant par Mékhé.



Des perturbations dans la distribution de l’eau seront ainsi notées. La situation devrait progressivement revenir à la normale à partir de lundi 29 avril prochain.