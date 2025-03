Dahra Djoloff : La Brigade de Recherches de Saint-Louis arrête des escrocs vidant les comptes Wave des agences de transfert

Ce mercredi 12 mars 2025, la Brigade de Recherches (BR) de Saint-Louis a procédé à l’arrestation d’un vaste réseau d’escrocs spécialisés dans l’arnaque à grande échelle. Les faits se sont déroulés à Dahra Djoloff, dans une maison située au quartier Trois Wagons, où les malfaiteurs ont été démantelés par les forces de l’ordre.



Selon des sources informées, le réseau était composé de cinq individus, dont une femme. Leur cible principale était les gérants d’agences de transfert d’argent ainsi que les populations locales de Saint-Louis, Louga, Dahra et Linguère. Pour mener à bien leurs activités illégales, les escrocs se faisaient passer pour des commerçants et avaient loué une maison entière près du Collège d’Enseignement Moyen de Dahra depuis deux mois.



C’est dans cette maison, au quartier Trois Wagons, que les malfaiteurs ont été surpris en plein sommeil par les éléments de la Brigade de Recherches de Saint-Louis. La descente inopinée des forces de l’ordre a permis de saisir une somme d’argent importante ainsi que divers objets suspects.



La méthode utilisée par les escrocs consistait à proposer gratuitement des services techniques aux clients de l’application Wave et aux gérants d’agences de transfert d’argent. Une fois en confiance, ils demandaient les codes secrets de leurs victimes. Dès qu’ils obtenaient ces informations, ils vidaient les comptes sans hésitation.



L’arrestation de ces individus a été vivement saluée par les victimes et les habitants de Dahra Djoloff, soulageant une communauté touchée par ces actes malveillants. Les suspects ont été conduits sous bonne escorte à Saint-Louis pour y être interrogés et faire l’objet d’une enquête approfondie.