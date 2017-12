Culture : Niska se produit le 17 décembre au Canal Olympia

Selon Djeydi-Sol Invectus, ce sera sûrement l'événement du mois de décembre.

" Nous n'aurons pas seulement un artiste, mais l'artiste francophone de cette année, l'artiste qui marche le mieux et l'avoir au Sénégal est une chance. "

Pour rappel, Niska est un artiste francophone qui s'est fait connaître en 2015 à travers des clips sur internet, visionnés plusieurs millions de fois sur youtube.

En 2015, Niska collabore avec Maître Gims sur la chanson Sapés comme jamais, sortie en août 2015, ce qui l'a fait connaître à l'échelle nationale.

Le 2 octobre 2015, il sort sa première mixtape Charo Life

Depuis 2015, le footballeur Blaise Matuidi utilise à chaque but marqué l'une de ses chorégraphies : la « danse du Charo », rebaptisée « Matuidi Charo », qui consiste à imiter la démarche d’un vautour. Son premier album Zifukoro, produit par DJ Bellek sort le 3 juin 2016. Il y collabore notamment avec Booba, Maître Gims, Gradur et SCH.

La semaine du 28 juillet 2017, son titre Réseaux atteint la première place du Top Singles en France

Son second album (alors très attendu) Commando, sort le 22 septembre 2017. Il y collabore avec Booba, MHD et Skaodi. L'album est certifié disque d'or une semaine après sa sortie, puis disque de platine à sa deuxième semaine d'exploitation.