Culture : L’Association des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturels (ADAC) se renouvelle

L’Associations des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire à la Place du souvenir africain sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication, M Abdoulaye Diop. Demba Faye est revenu sur le soutien que pourrait apporter cette association dans la bonne marche du plan de développement stratégique Sénégal émergent, par le biais culturel. Une occasion pour le président sortant de l’ADAC, Hugues Diaz, de tenir un bilan de l'apport systématique de l'association et ses enjeux, ce dernier compte ne pas postuler à nouveau et espère que les jeunes successeurs seront en mesure de relever les défis...