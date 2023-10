Culture / Éducation : Sénégal Talent Campus et l’Institut d’État de la culture paraphent une convention

Dans l’enceinte du centre de formation professionelle et technique dédié aux métiers des arts et de la culture, s’est déroulée ce samedi une cérémonie de signature scellant un lien à la fois éducatif et artistique entre le Sénégal Talent Campus et l'institut d'État de la culture de Moscou.Le coordinateur de l'établissement, Amadou Fall Ba au côté du recteur de l'institut d'État de la culture de Moscou Kudrina Ekaterina Leonidovna, ont paraphé le contrat qui officialise une relation mêlant à la fois l'éducation et l'art des deux nations. « Tout commence par le désir de le faire » s'est exprimé souriante madame Leonidovna.Pour le député à l'Assemblée Nationale présent sur place, Abdou Mbacké Ndao, cette rencontre sera d'un grand bénéfice pour les jeunes talents du Sénégal souhaitant s'exporter vers l'extérieur, d'autant plus que cette entente aidera à plusieurs échanges dont "l'échange d'élèves et l'échange des professeurs ". Les attentes sont également grandes du côté du coordinateur de Sénégal Talent Campus qui espère voir cette association porter ses fruits d'ici l'année prochaine...