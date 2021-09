Crise en Guinée Conakry : Air Senegal aussi annule ses vols

Air Senegal annule ses vols HC 209 (Dakar/Conakry) et HC 210 (Conakry) du dimanche 5 septembre 2021 en raison de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale guinéenne. « Air Sénégal vous présente ses sincères excuses pour cette interruption de service et rappelle que la sécurité et la sûreté des vols et des passagers demeurent une préoccupation quotidienne de son personnel » assure la compagnie.