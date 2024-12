Crise dans le secteur de la santé : la Fédération des syndicats de la santé tire la sonnette d’alarme

Lors d’un point de presse tenu ce mardi 24 décembre, le porte-parole de la fédération, Cheikh Seck, a dénoncé une série de restrictions budgétaires qui, selon lui, mettent en péril la qualité des services de santé, en particulier dans les zones opérationnelles et les centres de santé de base.



Une baisse budgétaire préoccupante



La F2S a révélé que le budget alloué au secteur de la santé et de l’action sociale a drastiquement diminué, passant de 116,2 milliards de francs CFA à 91,5 milliards de francs CFA, soit une réduction de plus de 21 milliards. Cette coupe affecte particulièrement les dépenses de personnel, avec une baisse de 616 millions de francs CFA dans le secteur de la santé de référence, et près de 9,9 milliards dans les dépenses globales du personnel.



« La situation est alarmante, car la majorité des investissements réalisés se concentrent sur les infrastructures et les équipements, comme les scanners et IRM, sans réelle prise en compte des besoins humains et opérationnels. Ces coupes budgétaires risquent de compromettre gravement la prise en charge des populations », a martelé Cheikh Seck.



La fédération a également rappelé les dérives financières observées dans l’utilisation des fonds alloués lors de la pandémie de Covid-19. Elle déplore l’absence d’évaluation des investissements réalisés durant cette période, ce qui renforce la méfiance des travailleurs envers la gestion actuelle des ressources.



Face à cette situation, la F2S a décidé de passer à l’action. Un plan de lutte a été annoncé pour défendre les droits des travailleurs et dénoncer les failles du système de santé. Parmi les mesures prévues :



Grève générale les 2 et 3 janvier 2025 ;

Assemblée générale de mobilisation le 9 janvier 2025 ;