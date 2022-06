Crise au Mali / Le Khalife de Médina Baye regrette et appelle les dirigeants africains à penser aux victimes.

Le Khalife général de Médina Baye et sa délégation viennent d'arriver à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.



En attendant les derniers réglages pour que le cortège puisse prendre le départ à destination de Kaolack, le guide religieux s'est prononcé sur la situation au Mali, après que son vol d'hier a été interdit de survoler l'espace aérien malien.



Selon le guide religieux, la crise au Mali a trop duré et il urge pour les dirigeants africains de lâcher prise pour que les choses reprennent leur cours normal.



D'après Serigne Mahi Ibrahima Niass, les dirigeants africains, notamment ceux de la Cedeao doivent penser d'abord aux populations qui sont durement affectées par l'embargo imposé au Mali.



Avant de finir, le Khalife a aussi exhorté ces mêmes dirigeants à trouver une solution africaine face à la crise malienne. "Ils doivent éviter les manipulations et ne pas copier la France ou les États-Unis pour régler un problème en Afrique. Nous avons nos propres réalités", a-t-il fait remarquer.



Il dit par ricochet avoir été confronté à des situations pénibles dans le cadre de ce voyage...D'ailleurs c'est ce qui l'amène à dire que certains dirigeants doivent respecter davantage leurs peuples...