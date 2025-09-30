Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes

Dans un communiqué rendu public ce mardi 30 septembre 2025, le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen-Secondaire (CUSEMS) annonce une violation des dispositions statutaire et réglementaire de leur syndicat avec l'organisation de ce qu'il qualifie de " Simulacre de congrès" par un groupe fractionniste de camarades.

D'après le directoire national, l'initiative considérée comme "fractionniste" est une remise en cause de la légitimité du syndicat.

Ainsi, poursuit le communiqué du CUSEMS, "par cet acte, ces camarades se sont auto-exclus du syndicat".

Toutefois, le directoire annonce une réunion le mercredi 1er octobre afin d'examiner la situation. C'est dans cette optique qu'il appelle les militantes et militants à rester mobilisés, disciplinés et unis autour de la légitimité...