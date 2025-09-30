Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes

Dans un communiqué rendu public ce mardi 30 septembre 2025, le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen-Secondaire (CUSEMS) annonce une violation des dispositions statutaire et réglementaire de leur syndicat avec l'organisation de ce qu'il qualifie de " Simulacre de congrès" par un groupe fractionniste de camarades.
D'après le directoire national, l'initiative considérée comme "fractionniste" est une remise en cause de la légitimité du syndicat.
Ainsi, poursuit le communiqué du CUSEMS, "par cet acte, ces camarades se sont auto-exclus du syndicat".
Toutefois, le directoire annonce une réunion le mercredi 1er octobre afin d'examiner la situation. C'est dans cette optique qu'il appelle les militantes et militants à rester mobilisés, disciplinés et unis autour de la légitimité...
Autres articles
-
L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide
-
Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor
-
Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition
-
Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte
-
Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier