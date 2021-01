Covid-19 à Saint-Louis : « La situation est alarmante » (Autorités sanitaires)

Depuis quelques jours, la région de Saint-Louis fait face non seulement à une augmentation du nombre de cas positifs au coronavirus, mais aussi à l’accroissement des cas graves et à la hausse du nombre de décès.



En effet, 146 cas graves ont été recensés par les autorités sanitaires, qui renseignent que 66 parmi eux ont rendu l’âme. D’après les responsables de la région médicale, parmi les cas de décès enregistrés, les 44 sont survenus entre le 1er Novembre 2020 et le 14 Janvier 2021.



Selon toujours les autorités sanitaires, l’arrivée tardive des cas dans les structures sanitaires favorise en quelque sorte la situation des cas graves et ceux déclarés post-mortem détectés au cours de cette période. Alors que 178 cas graves sont notés depuis le début de la pandémie en mars 2020.



Les 101 ont été répertoriés à partir du 1er Novembre 2020. Rien que pour le mois de Décembre, il a été enregistré 74 cas graves parmi lesquels 36 ont été déclarés positifs post-mortem. Ce qui dresse un tableau sombre de la situation alarmante à la fois inquiétante de la pandémie dans la région Nord...