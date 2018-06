Coupe du monde : Neymar moqué sur les réseaux sociaux pour sa coupe de cheveux

Les fans de football ont vu que les Suisses avaient clairement un plan de jeu afin d'empêcher Neymar de décider du match. Ceux qui ne sont pas friands de football - ou les "trolls" des médias sociaux - étaient plus occupés à se moquer de la dernière coiffure de la star brésilienne.



Le joueur du Paris St Germain a couru sur le terrain à Rostov avec les cheveux teints en blond, ce qui a attiré la colère de nombreux spectateurs à la télévision. Sur Twitter, de nombreuses personnes ont comparé les cheveux de Neymar aux spaghettis, tandis que d'autres disaient que cela ressemblait à de la paille et d'autres encore se demandaient pourquoi le footballeur le plus cher du monde avait une petite serpillière sur la tête.



"Je me demande si les cheveux de Neymar ont été mis en quarantaine avant d'arriver en Russie", s'est interrogé un internaute. "Marcelo doit parler à Neymar de son amour-propre", a déclaré un autre en se référant aux tendances capillaires du capitaine brésilien.



Les cheveux des joueurs de la Coupe du Monde attirent depuis longtemps l'attention. Cela remonte à la coupe afro de Carlos Valderrama en 1998 ou encore à celle de Ronaldo en 2002. Aucune de ces stars n'était cependant confrontée aux réseaux sociaux à l'époque. Les cheveux de Neymar ont donné lieu à de nombreux mèmes. Des internautes ont notamment proposé de superposer la coiffure du président américain Donald Trump à la tête de Neymar.



Neymar, âgé de 26 ans, a répondu aux critiques sur Instagram. Assis dans un salon à se laver les cheveux, il a regardé la caméra et a mis son doigt sur ses lèvres avant que le terme "Shhh..." n'apparaisse. Selon le journal de Munich Sueddeutsche Zeitung, Neymar a fait venir son propre coiffeur à Rostov samedi pour proposer une nouvelle création.



Au fil des ans, Neymar a traversé différents looks allant des franges au look chapeau. Et qu'est-ce qu'un coiffeur de haute société pense de la coupe de Neymar? "La coiffure est intelligente, c'est un tape à l'oeil", a déclaré Udo Walz, styliste de stars à Berlin. "Tout le monde doit faire ce qu'il veut." Mais le nouveau look de Neymar deviendra-t-il une tendance? Pas vraiment, selon Walz, qui a ajouté: "La coiffure n'a pas le flair d'être une tendance de l'année."



Il existe au moins un média qui a fait l'éloge de Neymar, car news.com.au a titré: "Les cheveux de Neymar sont le vrai vainqueur de la Coupe du Monde". Le site explique que les cheveux de la star ont émergé comme le vainqueur du match nul 1-1 entre le Brésil et la Suisse. "Neymar n'est pas un étranger à un truc bizarre ... Tout au long de sa carrière, il a convaincu les coiffeurs d'ignorer chaque fibre de leur être et de l'utiliser comme un test pour les styles les plus expérimentaux", écrit le portail d'information australien.