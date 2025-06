Contrôles renforcés au Sénégal et en Mauritanie : la migration vers les Canaries chute, mais devient plus mortelle depuis la Guinée

Le renforcement des contrôles policiers au Sénégal et en Mauritanie a entraîné une baisse de 41 % des arrivées de migrants irréguliers aux îles Canaries au cours des six premiers mois de 2025, selon La Provincia. Cependant, cette diminution s'accompagne d'un déplacement inquiétant des points de départ, rendant la route migratoire beaucoup plus dangereuse.



Les autorités espagnoles ont confirmé hier que les embarcations partent désormais de points plus éloignés et risqués, comme la Guinée-Conakry. Cette évolution augmente considérablement les risques pour les migrants qui tentent la traversée. Anselmo Pestana, délégué du gouvernement aux Canaries, a souligné que le nombre d'arrivées est passé d'environ 19 100 personnes au premier semestre 2024 à 11 300 pour la même période en 2025.



Un risque accru en haute mer

Malgré la baisse des arrivées, le danger n'a pas diminué, bien au contraire. « Le risque est bien plus élevé pour la vie des personnes qui tentent de se rapprocher des Canaries, car elles essaient de s'éloigner trop de la côte et il existe également un risque qu'elles se perdent dans l'océan Atlantique et aillent vers les Caraïbes ou le Brésil », a alerté M. Pestana. Il a précisé que ces traversées peuvent durer jusqu'à dix jours, multipliant les probabilités de naufrage, d'autant plus que les embarcations tentent d'éviter les contrôles en s'éloignant des côtes africaines.



Certaines pirogues ont été contraintes de se rapprocher de la terre ferme en raison du mauvais temps ou d'un manque de carburant. Elles sont alors interceptées et ramenées à leur point de départ. Ce déplacement des routes migratoires vers le sud est une conséquence directe du renforcement du contrôle policier dans les pays émetteurs traditionnels comme la Mauritanie et le Sénégal, grâce à la collaboration de la Garde civile et de la Police nationale espagnoles.



Démantèlement de réseaux et coopération internationale

Les opérations de renseignement et d'enquête ont permis le démantèlement d'organisations criminelles et de mafias, ainsi qu'une augmentation des interceptions d'embarcations renvoyées vers les côtes. Le samedi 21 juin, par exemple, les garde-côtes mauritaniens ont intercepté une pirogue avec 124 personnes à bord, dont 14 femmes et un enfant, partis du Sénégal et de Guinée, à 60 kilomètres de Nouakchott. Leur destination était les Canaries.



Anselmo Pestana a également salué le démantèlement de bâtiments où les migrants étaient retenus avant de partir et l'arrestation de personnes impliquées dans des réseaux de trafic. Il a qualifié de « positive » l'évolution de la collaboration avec les autorités des pays concernés, espérant qu'elle se poursuive dans les prochains mois.



Cependant, les récentes découvertes de cadavres de migrants subsahariens ligotés sur des embarcations arrivées aux Baléares depuis l'Algérie rappellent que les flux migratoires ne s'arrêtent pas. Ces drames montrent comment les réseaux criminels s'adaptent à la pression policière en déviant les routes vers des chemins encore plus périlleux.