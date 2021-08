Conseil départemental de Koungheul : Socé Diop Dionne investie par les 09 communes du département.

Ils sont des militants, responsables politiques, chefs religieux et coutumiers, notables, dignitaires et sympathisants des neuf communes du département de Koungheul qui ont pris la décision d'investir celle que l'on appelle dans cette contrée, "la lionne du Bambouck", Socé Diop Dionne.



Lors d'une journée de vaccination suivie d'une assemblée générale, une résolution a été signée et lue devant la presse pour faire état de cette décision.



Ainsi, il est question dans ce document de montrer combien la candidature de madame Dionne est importante dans le département de Koungheul pour apporter une nouvelle orientation dans la gestion des ressources de cette localité mais aussi corriger les imperfections de l'actuelle équipe.



Militants, responsables et sympathisants dont des jeunes et des femmes ont ainsi invité le président Macky Sall à porter son choix sur madame Socé Diop Dionne pour diriger la liste de Benno Bokk Yakaar dans le département de Koungheul...