Conflit entre le Pakistan et l'Inde : Le SG de l'UPCI, Mouhamadou Khouraïchi Niass, exprime sa vive préoccupation et appelle au calme

L'Union parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI) a rendu public un communiqué dans lequel son secrétaire général a exprimé sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire entre le Pakistan et l'Inde.



Mouhamadou Khouraïchi Niass a ainsi appelé les deux nations à la retenue et au dialogue afin de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques, conformément au droit international et aux résolutions de l'ONU.



Pour rappel, l'Inde et le Pakistan connaissent une montée des tensions depuis une attaque meurtrière survenue le 22 avril dernier. Depuis lors, de nombreux appels à la désescalade ont été lancés par l'UE, les États-Unis et la Chine.