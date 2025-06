Conflit Israélo-iranien : L'APR appelle à la désescalade

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) a exprimé sa vive préoccupation ce vendredi concernant le conflit entre Israël et l’Iran. Abordant en premier la situation nationale dans son communiqué, le parti a condamné toute agression d’un pays souverain.



Les membres du SEN ont lancé un appel au cessez-le-feu et à l’ouverture de négociations urgentes dans le cadre du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L'objectif est de trouver les moyens d'arriver à une paix durable dans la région, conformément au droit international.



Dans la même lignée, le SEN a affirmé son soutien à toutes les démarches visant une sortie de crise dans les conflits qui secouent le continent africain, citant notamment la situation au Sahel, à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) et au Soudan.



Le SEN a rappelé que le Président Macky Sall, leader de l’APR, est un "militant infatigable de la paix et du dialogue". Cette position est, selon le parti, conforme à sa vision panafricaniste et à sa conviction que la diplomatie est l'unique moyen de résolution des crises dans le monde.