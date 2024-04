Conflit Israël-Palestine: le capitaine Touré appelle la communauté internationale à « œuvrer pour la désescalade et l’arrêt immédiat de ce conflit »

Face un risque d’un conflit généralisé « qui peut être lourd de conséquences pour l’humanité » entre l'Israël et la Palestine, et impliquant probablement de grandes puissances nucléaires telle que les États-Unis, la Russie, la Chine, l’OTAN et autre, le capitaine Oumar Touré sur sa page X (twitter) interpelle la communauté internationale à la « désescalade et à l’arrêt immédiat de ce conflit ».







En effet depuis la fin de la deuxième guerre mondiale plusieurs pays notamment l’Iran et Israël ont développés des technologies militaires très performantes et destructrices et se sont dotés de l’armement nucléaire. Ainsi, en cas de conflit incluant des puissances nucléaires, l’humanité pourrait ne plus exister. « Nous ne sommes plus en 1967 mais en 2024 où aussi minime soit-il, chaque pays a su développer une technologie militaire et s'est préparé à une éventuelle guerre pour défendre sa souveraineté », met en évidence le Capitaine Touré.







A cet effet, il interpelle la communauté internationale à « œuvrer pour la désescalade et l’arrêt immédiat de ce conflit qui peut être lourd de conséquences pour l’humanité ».