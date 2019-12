Conférence sur la dette et le développement durable : La Vice Secrétaire générale des Nations Unies à Dakar.

Accueillie par le Dr Cheikh Kante, Ministre en charge du Suivi du PSE, Mme Amina J. Mohammed, Vice Secrétaire générale des Nations Unies a confié son profond attachement au Sénégal et son amitié « à son frère Macky Sall ».

Elle a félicité l'initiative du Président Macky Sall de tenir une conférence d'une si grande préoccupation du Monde.

Dans son propos le Ministre Cheikh Kanté a magnifié au Nom du Chef de l'Etat Macky Sall, les liens qui unissent le système des Nations Unies et le Sénégal, matérialisés par le PUDC, qui est un modèle de développement communautaire adoubé par le PNUD.

Mme Amina J. Mohammed participera aux côtés du Chef de l'Etat sénégalais, à la conférence internationale sur la dette et le ddéveloppement durable qui s'ouvre ce lundi 02 décembre au CICAD.