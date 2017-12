Communiqué de l'UMS et l'entrée en scène d'Antoine Diome dans l'affaire Khalifa Sall : La réaction de Me Khoureychi Bâ

À 24 heures du procès du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, les avocats ont tenté de s'entretenir avec leur client. Au sortir de cette visite, un de ses avocats, en l'occurrence Me Khoureychi Ba s'est adressé à la presse. Occasion que nous avons saisie pour l'interpeller sur le communiqué de l'Union des magistrats du Sénégal paru ce matin, mais aussi sur la constitution de partie civile que prépare le magistrat Antoine Diome rendu célèbre par l'affaire Karim Wade. Au sujet du communiqué de l'UMS, Me Khoureychi Bâ dit prendre acte. Pour ce qui concerne la constitution de partie civile de l'ancien Procureur près la Crei, le conseil du maire de Dakar le qualifie de non événement...