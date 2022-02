Commune de Ourossogui : Moussa Bocar Thiam reprend service pour un nouveau mandat de 5 ans

Le Maire de la commune de Ourossogui a été installé hier. La cérémonie a eu lieu dans la nouvelle salle de délibération sise à l'hôtel de ville en présence de l'autorité administrative et les conseillers municipaux. Me Moussa Bocar Thiam qui se présentait pour la coalition Benno Bokk Yakaar pour sa propre succession à la tête de la municipalité de Ourossogui, a décliné sa feuille de route. Ainsi, il consacre son nouveau mandat à la formation, à la formalisation, à l'emploi et au financement des jeunes et des femmes. Il appelle toutefois l'opposition ainsi que tous les responsables politiques de l'APR qui étaient dans des listes parallèles à une union sacrée pour le bien de la commune...