Collaboration entre l’ANSD, ONU Femmes et Women Count : Vers une meilleure intégration des données citoyennes dans les statistiques officielles

Un dialogue national sur les données citoyennes s’est tenu ce mardi 17 juin 2025 à Dakar. L’événement, organisé par ONU Femmes, Women Count et l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), avait pour objectif de créer un espace de collaboration entre l’ANSD, le ministère de la Famille et des Solidarités, la société civile, les universitaires et les partenaires techniques.



L’atelier visait à mieux comprendre la nature, les opportunités et les limites des données générées par les citoyens (DGC), afin d’explorer leur intégration dans la production statistique officielle.



Dans son intervention, Atoumane Fall, directeur des statistiques démographiques et sociales à l’ANSD, a souligné l’importance de cette initiative : « Cette innovation vise à exploiter de nouvelles sources de données comme celles issues des grandes surfaces ou des transactions via le mobile money. Ces données, croisées avec celles produites par les citoyens, constituent une richesse qu’il faut valoriser. »



Il insiste sur le fait que l’ANSD détient une masse importante de données, mais que l’apport citoyen pourrait compléter les lacunes statistiques, notamment pour mieux capter la réalité des populations marginalisées, comme les femmes, les personnes handicapées ou encore les communautés rurales.