Cœur de ville de Kaolack : La députée Awa Guèye demande à Serigne Mboup de rendre compte de sa gestion.

Une délégation de la plate-forme "calebasse de l'émergence Marième Faye Sall", a rendu visite au secrétaire général du parti PJD, Cheikh Diallo, en marge des élections locales à Kaolack.



À cette occasion, la députée Awa Guèye est montée au créneau pour demander des comptes par rapport à la gestion du Cœur de Kaolack.



Selon Awa Guèye, l'obligation de rendre compte et la transparence constituent les deux piliers de la démocratie. Elle dira plus tard que les kaolackois ont besoin eux-mêmes de connaître les tenants et aboutissants, après plusieurs années de gestion de leur joyau...