Classement 2018 : Reporters sans frontières fait le procès du nouveau code de la presse

Reporters sans frontières vient de publier son classement 2018 de la liberté de la presse. Le Sénégal est 50e sur 180 pays, avec un score de 25,61, soit 8 points de plus par rapport à 2017.



Le trio de tête est composé de la Norvège, de la Suède et des Pays-Bas. Le Ghana, qui occupe la 23e place, est le premier dans le classement des pays africains. Il est suivi de la Namibie (26e).



Dans un commentaire intitulé « L’étau se resserre autour des journalistes », Reporters sans frontières croit savoir que « certains sujets restent tabous » au Sénégal. « Plusieurs médias ont été convoqués et intimidés pour avoir rapporté des faits de corruption. Les radios qui donnent la parole à des critiques du régime peuvent subir des pressions tandis que les journalistes sont susceptibles d’être condamnés pour diffamation, mais les cas sont rares. Les médias sont de plus en plus pris en tenailles depuis l’adoption en juin 2017 d’un code de la presse qui ne dépénalise pas les délits de presse et prévoit la saisie des supports de diffusion, la suspension ou la fermeture d’organe de presse en cas d’atteinte à la sécurité de l’Etat », dénonce Rsf.