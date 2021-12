Cités pour avoir bénéficié des largesses du Président Alpha Condé : Moustapha Niasse et Decroix se défendent…

Le président guinéen Alpha Condé avait au temps où il était dans l’opposition Guinéenne fait de Dakar sa base arrière. Il y comptait beaucoup d’amis et même d'avocats. Sa proximité avec les hommes politiques sénégalais aurait fait que certains ont bénéficié de ses largesses. C’est en tout cas la révélation du journaliste de « Jeune Afrique » François Soudan qui cite le Président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niasse et le député Mamadou Diop Decroix Secrétaire général d’And-Jëf/Pads. Ces derniers se sont défendus.



Dans un communiqué signé du Docteur Malick Diop, porte-parole de l'AFP, on traite le journaliste de « maître-chanteur ».



Le document continue en indiquant que, si le Président Niasse avait besoin de « largesses », ce qui est loin d’être le cas, grâce à Dieu, « il ne se serait certainement pas adressé au Président Alpha Condé, en faisant fi de ses nombreux amis du Golfe et d’ailleurs, qu’il n’a, du reste, jamais sollicités ». François Soudan, conclut le progressiste, reste François Soudan, « c’est-à-dire un éternel affamé, en rupture de ban avec la morale, incapable de se passer de « largesses. »

Chez Decroix le ton est moins virulent, et il indique même avoir compris l’objectif du journaliste français qui est selon lui, de « secouer des personnalités de par le monde pour lesquelles Alpha Condé aurait accordé des faveurs pour qu'elles retournent l'ascenseur et qu'elles bougent en soutien à leur bienfaiteur. »



Objectif certes louable, ajoute-t-il, en affirmant son amitié à Alpha Condé, « mais la méthode semble quelque peu approximative ». En effet, selon Decroix, « pour les faux amis d'Alpha Condé, s'il en existe, un article de presse, fût-il de François Soudan ne changera pas d'un iota leur posture. Ils ne feront rien de toute façon pour le Président Condé. Peut-être même qu'ils s'essayent déjà à devenir les amis des nouvelles autorités. Les choses marchent malheureusement ainsi ici et là dans le monde.

Quant aux vrais amis d'Alpha dont je me réclame, même s'ils n'ont pas toujours été d'accord avec lui, ils ne l'abandonneront pas, quand bien même leurs moyens d'actions peuvent être relativement limités. Mais ceux-là, ce n'est pas l'argent qui les liait à Alpha Condé ».



En définitive dira Decroix, son amitié avec Alpha Condé date d’au moins 20 ans, et jamais largent ne s'est mêlé à leurs relations. « Je pense qu’il avait une certaine conception de nos rapports et je la respectais. Ma famille, mes proches et certains qui ne sont même pas dans mon cercle restreint savent bien de quoi je parle. Les raisons qui fondent nos relations sont que nous partagions des principes communs sur l'anti impérialisme et sur l'unité de l'Afrique. Et je le prenais pour un camarade, un grand frère. Ça n’a pas changé », conclut-il...