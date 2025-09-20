Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur


Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur
La nuit est tombée sur la Cité Mixta lorsqu’un incident spectaculaire a semé l’émoi parmi les habitants. Selon des témoins cités par L’Observateur, une jeune femme a fait une chute vertigineuse depuis le 3e étage d’un immeuble, alors qu’elle était en pleine conversation téléphonique.
 
Une intervention rapide mais des questions brûlantes
 
Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers sont arrivés en urgence et ont pu secourir la victime, miraculeusement en vie après sa chute. Fait troublant, la jeune femme, restée consciente, n’aurait ni exprimé de douleurs ni livré le moindre mot sur les circonstances de l’accident.
 
Suicide, accident ou tentative criminelle ?
 
Les premiers éléments de l’enquête laissent pour l’instant toutes les hypothèses ouvertes. S’agit-il d’un suicide manqué, d’un accident tragique ou d’une tentative de meurtre soigneusement déguisée ? Les enquêteurs devront déterminer comment une simple conversation téléphonique a pu se conclure par une telle défenestration.
Autres articles
Samedi 20 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun - 19/09/2025

Manifestation du mouvement

Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l'Ordre"/ Thierno Alassane Sall : « On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays » - 19/09/2025

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin - 19/09/2025

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits - 19/09/2025

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise - 19/09/2025

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme - 19/09/2025

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice »

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice » - 19/09/2025

Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux

Soudan: 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux - 19/09/2025

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche

Mbour : il corrige son beau-père et sa maîtresse dans le lit conjugal de sa mère partie en Belgique , la justice tranche - 19/09/2025

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide)

Soudan: 75 morts dans une attaque de drone des paramilitaires sur un camp de déplacés au Darfour (groupe d'aide) - 19/09/2025

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin

Kolda : Six individus arrêtés pour vol de bétail et abattage clandestin - 19/09/2025

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole

Pikine : Deux individus arrêtés après une tentative de vol violent sur la route de la Technopole - 19/09/2025

Au Mali, les Chinois font les frais du

Au Mali, les Chinois font les frais du "jihad" économique - 19/09/2025

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat

Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat - 19/09/2025

DIC : Le fils de l'ancien PM Amadou Bâ placé en garde à vue

DIC : Le fils de l'ancien PM Amadou Bâ placé en garde à vue - 19/09/2025

Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation :

Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation : "Le plan de redressement annoncé est plombé dés le départ par le manque de concertation". - 18/09/2025

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif

Éducation-Rentrée Scolaire : Le ministère de l'éducation intégre l’intelligence artificielle dans le système éducatif - 18/09/2025

Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre

Nécrologie : Décès de Keyssi Bousso, ancien administrateur Général du Grand Théâtre - 18/09/2025

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs

Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs - 18/09/2025

Audit global des titres miniers:

Audit global des titres miniers: " L'audit nous a révélé 94% d'inconformités à la législation minière[...], 228 sites clandestins ont été constatés et 275 titres inactifs"( Birame Souléye Diop) - 18/09/2025

23 ans après le drame du Joola : les familles des victimes réclament vérité, justice et mémoire

23 ans après le drame du Joola : les familles des victimes réclament vérité, justice et mémoire - 18/09/2025

Saly / « Réforme foncière : Babacar Diop dénonce 30 ans de commissions sans lendemain »

Saly / « Réforme foncière : Babacar Diop dénonce 30 ans de commissions sans lendemain » - 18/09/2025

Journées Portes ouvertes sur le secteur minier- Babacar Diop aux entreprises :

Journées Portes ouvertes sur le secteur minier- Babacar Diop aux entreprises : "Les entreprises détruisent des vies et pourtant elles brassent de l'argent..." - 18/09/2025

Financement de l’économie : l’État du Sénégal lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne citoyen de 300 milliards

Financement de l’économie : l’État du Sénégal lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne citoyen de 300 milliards - 18/09/2025

RSS Syndication