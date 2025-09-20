Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

La nuit est tombée sur la Cité Mixta lorsqu’un incident spectaculaire a semé l’émoi parmi les habitants. Selon des témoins cités par L’Observateur, une jeune femme a fait une chute vertigineuse depuis le 3e étage d’un immeuble, alors qu’elle était en pleine conversation téléphonique.



Une intervention rapide mais des questions brûlantes



Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers sont arrivés en urgence et ont pu secourir la victime, miraculeusement en vie après sa chute. Fait troublant, la jeune femme, restée consciente, n’aurait ni exprimé de douleurs ni livré le moindre mot sur les circonstances de l’accident.



Suicide, accident ou tentative criminelle ?



Les premiers éléments de l’enquête laissent pour l’instant toutes les hypothèses ouvertes. S’agit-il d’un suicide manqué, d’un accident tragique ou d’une tentative de meurtre soigneusement déguisée ? Les enquêteurs devront déterminer comment une simple conversation téléphonique a pu se conclure par une telle défenestration.