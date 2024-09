Cheikh Tidiane Youm à sa sortie de la DGE : " c'est assez long, assez fastidieux... c'est le prix à payer pour pouvoir participer à ces élections là"

En prélude des élections législatives du 17 novembre 2024, la Direction Générale des Elections (DGE), a reçu jusque tard dans la soirée du dimanche 29 septembre 00h, le ballet des mandataires venus déposer les listes de leur parti ou coalitions de parti. Membre du parti PUR de Serigne Moustapha Sy, Cheikh Tidiane Youm est également le mandataire de la coalition " Sam Sa Kaddu". Arrivé hier aux environs de 21h, il a passé la nuit dans les locaux de la DGE. A sa sortie de la DGE, ce lundi matin, il a réagi au micro de Dakaractu. " Je viens juste de sortir de la Direction Générale des Élections. On est arrivé hier vers 21h, donc ,on vient juste de terminer de déposer les dossiers, c'est assez long, assez fastidieux mais il fallait le faire, car c'est le prix à payer pour pouvoir participer à ces élections là. Maintenant, le nécessaire à notre niveau a été fait. Donc la DGE va procéder aux vérifications habituelles, s'il y a des irrégularités ou quelque chose qui nécessiterait des corrections, ils nous tiendront informés et nous le ferons", a indiqué M. Youm face à la presse, ce matin.



Le mandataire de la coalition " Sam sa Kaddu", qui regroupe les partis: Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) de Serigne Moustapha Sy, le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) de Déthié Fall, Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany, ainsi que le mouvement « Les Serviteurs » de Pape Djibril Fall, l'Alliance pour la République et la Citoyenneté (ARC) de Anta Babacar Ngom et le mouvement AGIR de Thierno Bocoum, dénonce le court délai imparti pour la confection et le dépôt des listes pour les législatives.



" L'Etat central va organiser des élections pas du tout normales. Ce n'est pas dans la normalité, vous savez très bien que les délais impartis pour le respect de ce processus sont des délais très courts", se désole-t-il.



Malgré le consensus trouvé par la société civile pour prolonger le délai de quelques jours avec le Ministère de l'Intérieur, l'Etat n'a pas suivi cette demande du camp de l'opposition. " On avait l'espoir, il y a 24 à 48h que le délai allait être prorogé ce qui n'a pas été le cas. Il fallait tout faire pour pouvoir respecter les délais afin de pouvoir déposer dans le temps et de pouvoir participer à ces élections là", a soutenu Cheikh Tidiane Youm, devant les locaux de la DGE.