Cérémonie de remise du drapeau / Le président Macky Sall galvanise les Lions : « C'est le Dem Ba Diekh indi Coupe bi... Il faut nguène niaffé ko ! On veut la coupe, mais pas juste aller en finale »

Une fois n'est pas coutume, le chef de l'État a adressé un discours extrêmement puissant et symbolique aux membres de l'équipe nationale de football du Sénégal. À l'occasion de la cérémonie de remise du drapeau au capitaine de la sélection nationale, le président Macky Sall a arboré sa casquette de supporter des Lions pour les exhorter à la victoire avec fermeté, dans une formulation à la fois empreinte de solennité et digeste, un retentissant message de motivation. "Cameroun 2021, c'est le Dem Ba Diekh indi Coupe bi... Il faut nguéne niaffé ko !"



Désormais, le chef de l'État estime que tout a été fait pour metrre les hommes du sélectionneur Aliou Cissé dans des conditions de performance. Dès lors, il s'adressera directement aux Lions installés devant lui en les exhortant à mouiller le maillot et à se battre farochement pour arracher le trophée : " il faut que nguéne niaffé ko, rayantéko indi coupe bi parce que meun nguène ko... Il faut nguène Khékh, il faut que mou méti, il faut nguéne dieuliko", a-t-il insisté.



Finalistes lors de la dernière édition, de l'avis de Macky Sall, seule la victoire sera belle pour les Lions et le peuple sénégalais. Le président sénégalais ira jusqu'à demander à tout un chacun de formuler des prières selon ses convictions religieuses et autres croyances. "Nagnou wathié Kamil, gni yorr Bible yi wathié bible, gni yorr yénène affaires yi défko..."