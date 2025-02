Cérémonie de levée du corps du père de Youssou Ndour : « El Hadji Elimane Ndour était un révolutionnaire, un homme rassembleur et véridique… » (El Hadji Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel)

La cérémonie de levée du corps d’El Hadji Elimane Ndour s’est tenue ce jeudi 20 février à l’Hôpital Principal de Dakar. Cet événement solennel a réuni la famille, les proches, ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde de la culture, des religieux, de la politique et du gouvernement. À l’issue de la cérémonie, plusieurs personnalités présentes ont pris la parole pour rendre un hommage poignant au défunt, célébrant sa vie et son héritage.



Parmi eux, El Hadji Abdou Aziz Mbaye, communicateur traditionnel et animateur à la TFM, a partagé un témoignage marquant. Il a décrit El Hadji Elimane Ndour comme un homme révolutionnaire, rappelant son engagement dans un épisode historique du Sénégal : celui des porteurs de pancartes lors de la visite du général de Gaulle en 1958. Ces manifestants, dont faisait partie le défunt, brandissaient des messages comme « Moom sa reew » (« Souveraineté » en wolof) ou « Jott sa reew » (« Indépendance »), contribuant ainsi à un déclic qui a mené le Sénégal vers son accession à la souveraineté internationale.



El Hadji Abdou Aziz Mbaye n’a pas limité son hommage à cet acte historique. Il a également souligné qu’El Hadji Elimane Ndour était un homme rassembleur, doté d’une grande intégrité et d’une véracité incontestable. Ces qualités, selon lui, ont profondément marqué ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, faisant de lui une figure respectée et admirée bien au-delà de sa famille.