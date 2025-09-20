Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…


Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…
‎Les activités du mercredi du Centre Conseil Ado de Kolda  gagnent de plus en plus d’ampleur au sein des clubs de jeunes filles leaders. Il s’agit pour le CCA d’instaurer sous forme de jeux sur la santé de la reproduction pour sensibiliser les jeunes filles et garçons. Ainsi, de façon ludique et interactive des sujets importants liés à la santé reproductive des adolescents sont mis en exergue.
 
 
Les conséquences liées aux mariages et grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles occupent aussi une grande partie de ces animations. En ce sens, estime Babacar Sy, coordonnateur du CCA, c’est un moyen de lier l’utile à l’agréable en amenant les jeunes à prendre conscience des dangers et risques afin de se prémunir.
Dans ces activités, il y a beaucoup d’avantages avec l’approche ludique, les jeux pouvant rendre les sujets liés à la santé reproductive plus accessibles et plus attractifs pour les adolescents. À cela, il faut ajouter que les jeux peuvent favoriser l'interaction sociale et la communication entre les adolescents. D’ailleurs, l’apprentissage actif des jeux peut encourager la participation des adolescents.
 
Dans cette dynamique, les objectifs demeurent la sensibilisation des adolescents aux questions de santé reproductive et aux comportements à risque. Mais aussi, cela entend développer les compétences des adolescents en matière de prise de décision et de communication.
Samedi 20 Septembre 2025
Madou Diallo



