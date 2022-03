Centrafrique : Mankeur Ndiaye, chef de la MINUSCA salue les efforts et la collaboration des partenaires dans sa tâche pour le maintien de la paix.

À quelques jours de la fin de sa mission de trois ans en République centrafricaine, l'ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal de 2012 à 2017 et à la tête de la mission de maintien de la paix en Centrafrique depuis le 6 février 2019, Mankeur Ndiaye, a débuté depuis le 4 mars dernier, une tournée pour rencontrer les forces vives et institutions centrafricaines.



Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a, à l'occasion, salué la collaboration avec les institutions et les partenaires nationaux, et rendu hommage au peuple centrafricain. Après un peu plus de 3 ans dans cette zone, Mankeur Ndiaye rend un vibrant hommage aux Centrafricains pour leur résilience et leur courage en dépit d’une conjoncture difficile, aggravée par la violence », a laissé entendre le porte-parole de la mission des Nations-Unies en République centrafricaine, Vladimir Monteiro, au cours de la conférence de presse hebdomadaire.



Le représentant des Nations Unies a en effet, rencontré les institutions et forces vives centrafricaines, à savoir le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et des membres du gouvernement, la présidente de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil économique et social, le Médiateur de la République, la plateforme des confessions religieuses ainsi que deux anciens chefs du gouvernement.



Mankeur Ndiaye a livré son appréciation et remercié ses différents interlocuteurs pour la collaboration entre leurs institutions et la MINUSCA, qui a contribué à la mise en œuvre du mandat de la Mission. Pour leur part, les différents partenaires au cours de cette mission de stabilisation et de maintien de la paix, ont salué l’engagement du Représentant spécial tout au long de ces trois années et souligné l’apport important de la MINUSCA aux différents chantiers en RCA, notamment le processus de paix et la restauration de l’autorité de l’État.