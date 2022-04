Célébration du 4 avril / Moustapha Niasse après avoir été décoré par le chef de l’État : « C’est une date de l’exaltation, de gratitude et d’hommage »

L’actuel président de l’Assemblée nationale a été honoré ce matin après la cérémonie de prise d'armes à la place de l’indépendance avec quatre autres personnalités distinguées à travers leurs parcours. Ainsi, le président Macky Sall a attribué la médaille de la dignité de grand-croix dans l'ordre national du Lion à Moustapha Niasse qui ne manquera pas de s’en féliciter et de saluer ce geste hautement significatif du chef de l’État. « Aujourd’hui, c’est une date que nous allons retenir comme une date de l’exaltation, une date de gratitude et d’hommage. Mais surtout, une date qui marque et incarne une source de réflexion et d’analyse pour l’action avec le président Macky Sall », a lancé le président de l’Assemblée nationale se définissant sans aucun regret d’être loyalement, activement, positivement et intelligemment aux côtés du président de la République qui a su mesurer la valeur de leurs actions républicaines.



Moustapha Niasse face au président Macky sall, lui rappelle qu’il n’est point difficile de travailler avec lui : « Nous vous disons merci pour cette distinction qui est signe d’encouragement… », ajoute le président Moustapha Niasse qui portera la voix des autres dignitaires honorés tels que Pape Diop, ancien président du Sénat et ancien maire de Dakar, élevé au grade de la Dignité de grand'croix et Dignité de Grand officier dans l'ordre National du Lion ainsi que d’autres dignitaires qui ont été distingués. Il s’agit notamment d’Aminata Mbengue Ndiaye, Idrissa Seck et Aminata Touré, élevés au rang de Commandeur dans l'ordre national du Lion.