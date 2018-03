Célébration de la Journée internationale de la Femme : Recevant Macky Sall, Bamba Fall s'en tient à son discours de bienvenue

Comme écrit précédemment, le chef de l’Etat préside la cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale, qui se tient à la Medina. Il a été reçu par le maire de cette circonscription qui, dans son discours, a été on ne peut plus mesuré. En lieu et place de fleurs et de mots ambigus qui pourraient susciter des commentaires, Bamba Fall a mis l'accent sur les vedettes du jour : les femmes. Il s'est agi pour l'édile de la Médina de saluer la célébration du 8 mars qui, pour lui, est une manière pour la communauté internationale de dévoiler toutes les particularités qui se cachent derrière cette couche de la société. Dans le même sillage, Bamba Fall a rendu hommage à “nos mères, à nos épouses, à nos sœurs sans qui, notre vie serait sans saveur”. Et le premier magistrat de Médina de porter la toge pour plaider en faveur du changement des conditions de la femme. Pour lui, elles doivent accéder au travail, à un salaire décent car à l'en croire, l'émergence de ce pays passera par les femmes. Il a terminé en souhaitant longue vie au président de la République. La première dame, quant à elle, a eu droit à un "Jeurejefeti Adja Marème".