Casamance : Aminata Touré boucle ses activités dans le Sud en apothéose à Goudomp et Tanaf.

La tête de liste nationale de la coalition BBY, Aminata Touré, a choisi Tanaf pour boucler ses activités de campagne électorale dans la région naturelle de la Casamance. La délégation est arrivée dans cette localité vers les coups de 21 heures en provenance de Goudomp où on a noté une forte mobilisation de militants venus des différents coins et recoins de la Casamance.



À Tanaf, Mimi Touré a rappelé les réalisations du président Macky Sall pour cette partie du territoire national avant de fixer un objectif de 90% des résultats au soir du 31 Juillet prochain. À rappeler également que c'est une forte mobilisation qui a accueilli la tête de liste nationale malgré les heures tardives d'arrivée. Ainsi s'achève la onzième et les deux jours d'activités de campagne dans la partie Sud du pays.



Aminata Touré repart avec l'espoir de récolter le maximum de voix dans cette partie du pays et un partout ailleurs où le cortège est passé. Les activités bouclées en apothéose, le cortège filera droit sur Kolda où elle a passé la journée avant de continuer sur la zone centre ce mercredi...