Cambriolage à Keur Leyti : Une atteinte inacceptable à notre patrimoine culturel

Au cours de la nuit du 5 juillet 2025, Kër Leyti, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine a été la cible des malfaiteurs. L'établissement a été mis en place par le professeur Massamba Guèye. Ce lieu emblématique, qui incarne la mémoire culturelle et l'oralité africaine, a été victime d'une attaque et d'un vol, juste à 13 jours de la Grande Nuit du Conte, prévue le 18 juillet.



Les malfaiteurs ont forcé la porte du balcon qui conduit au bureau du Directeur, commettant leur acte criminel avec violence. Une dénonciation a été signalée à la gendarmerie de Keur Massar contre un individu non identifié, et une investigation est actuellement menée.







Cet acte odieux ne cible pas uniquement une structure, mais également un emblème vibrant de transmission culturelle. C'est une tentative de déstabilisation d'un espace consacré à la parole, à la mémoire et à l'identité. Avec courage et dignité, la Direction déclare : « Nous restons debout ! »



Nous exhortons les responsables à mettre en œuvre toutes les actions requises pour démasquer les instigateurs de cette agression et assurer la protection de ce temple du savoir. Kër Leyti n'est pas isolé : la culture ne se vole pas, elle se protège.