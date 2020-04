COVID-19 : Madagascar a déclaré 06 nouveaux cas et 14 guérisons depuis samedi.

Madagascar est resté, à partir du 04 avril, plus de trois semaines sans enregistrer de nouveaux cas. Mais depuis ce week-end, la Grande Ile a enregistré de nouvelles contaminations, mettant ainsi un terme à une performance saluée et que certains ont vite lié au Covid-Organics, remède malgache contre le Coronavirus.



Entre samedi 25 et lundi 27 avril, c'est au moins 06 nouvelles contaminations qui sont révélées par les tests faits par l'Institut Pasteur. Ce qui porte le nombre d'infectés à 128.



En outre, les autorités sanitaires ont annoncé être à la recherche de 08 personnes qui ont voyagé le 08 avril avec un porteur du virus.



Cependant, ces nouveaux cas déclarés à Madagascar n'ont pas pu inverser la tendance puisqu'à côté, 14 guérisons se sont ajoutées aux 61 enregistrées à la date du samedi 25 avril.



Par conséquent, sur les 128 cas positifs, 75 sont déclarés guéris et sont sortis d’hôpital selon le Centre de commandement de lutte contre le Covid-19. Donc, 53 patients demeurent sous surveillance médicale. Notons que la Grande Ile n'a pas encore déploré de décès.