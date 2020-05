COVID-19 : Le patient positif de Tivaouane avait été déclaré guéri avant de rechuter.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé hier un nouveau cas positif au coronavirus dans le district de Tivaouane.

Le malade est originaire de Pire et il est revenu de Dakar samedi dernier.

Selon des informations, il avait été interné à Fann après avoir été contaminé par le coronavirus avant d'être déclaré guéri. Tout indique qu'il s'agit d'une rechute comme on l'avait noté à Ziguinchor.

Évacué à l’hôpital Mame Dabakh de Tivaouane où il a été testé positif, il est encore, depuis lundi soir, sous traitement à Dakar.