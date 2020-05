COVID-19 À MBACKÉ / Gallo Bâ dégaine 10 millions et salue la démarche communautaire du Président Macky Sall.

Gallo Bâ n'aura pas lésiné sur les moyens. Le directeur général de la Sogip Sa vient en effet de dégager une somme de 10 millions de francs convertie en denrées alimentaires de première nécessité distribuées aux populations de la commune de Mbacké. Face à la presse, il précisera que les familles impactées par la conjoncture économique provoquée par la pandémie seront les cibles privilégiées.



Ainsi, pour la troisième fois consécutive depuis que le nouveau coronavirus a fait son apparition au Sénégal, le leader politique de l' Apr a choisi de concéder des dons. Cette fois-ci, Gallo Bâ a toutefois tenu à inviter les populations à davantage prendre conscience de la gravité de la maladie et du caractère très contagieux du virus.





Interpellé sur la très controversée décision du Président Macky Sall d'assouplir les mesures liées à l'état d'urgence et au couvre-feu, Gallo Bâ se voudra formel. Pour lui, la nouvelle dynamique a suffisamment été réfléchie par le Chef de L'Etat qui a pris langue avec les experts sanitaires de ce pays d'une part et avec les religieux, d'autre part. Il dira absolument adhérer au desserrement qui devra permettre aux Sénégalais de retrouver leurs activités économiques et religieuses dans le strict respect des gestes barrière.