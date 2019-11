COUD : Écart considérable dans un marché d’attribution de matériel de bureau

Les rapports publics des organes de contrôle de l’État se suivent et se ressemblent pour Cheikh Oumar Hann. Le ministre de l’enseignement supérieur, ancien DG du COUD a été épinglé dans le rapport 2017 pour un marché de Fourniture de matériels et mobilier de bureau », pour un montant de 19 116 000 FCFA attribué à Office Choice. Le montant estimé du marché dans le PPM était de 140 000 000 F or, le marché a été attribué pour 19 116 000 FCFA. Le cabinet d’audit s’étonne sur l’écart dans les prix et qui reste sans explication. « Nous avons relevé que les délais dans les différentes étapes de la procédure de passation des marchés n’ont pas été respectés » argue aussi le cabinet. Ce dernier de recommander au COUD de respecter les délais dans les différentes étapes de la passation de marchés.