CASTORS : Le président Macky Sall envoie une forte délégation présenter ses condoléances à Serigne Diagne

C'est une forte délégation du pouvoir, avec à sa tête le ministre, conseiller personnel du président de la République Mor Ngom, en compagnie du porte-parole du Gouvernement Seydou Gueye, du conseiller spécial chargé des Affaires religieuses Cheikh Mbacké Sakho, de la notaire et responsable à l'Apr Me Nafissatou Diop Cissé, de Pape Mawo Diouf, entres autres personnalités, qui a fait le déplacement ce dimanche à Castors.

Sur instruction du président de la République Macky Sall, Mor Ngom a présenté les condoléances de l'Etat du Sénégal mais surtout du chef de l'Etat, personnellement. Il a expliqué « que Serigne Diagne est un jeune frère et un acteur dans ce pays car Dakaractu joue un rôle très important dans le paysage médiatique de par sa fiabilité mais aussi sa crédibilité et son professionnalisme ». Il a évoqué les rapports cordiaux qu'il entretient avec son Directeur, Serigne Diagne. Le maire de Nangalma de rappeler au patron de presse qu'il est un frère avant de formuler des prières pour le repos de l'âme du défunt Mamadou Mamoune Diagne.

Pour sa part, Serigne Diagne a remercié le président de la République pour ce geste ô combien important et significatif pour lui avant de prier Mor Ngom de transmettre à leur haut destinataire ses remerciements, sa reconnaissance et celle de sa famille.