CANCER : L'Hôpital militaire de Ouakam innove dans le traitement du cancer du sein ​

L'Hôpital militaire de Ouakam (HMO) vient de marquer une avancée majeure en devenant le premier établissement de santé en Afrique de l’Ouest à intégrer une nouvelle technologie de pointe pour la prise en charge du cancer du sein.



​L’établissement a officiellement mis en service un équipement permettant la technique de la « biopsie du ganglion sentinelle par immunofluorescence ». Ce dispositif médical, d'une valeur de plus de 82,7 millions de francs CFA, permet une visualisation précise des cellules cancéreuses dès le premier ganglion lymphatique atteint.



​Cette méthode innovante constitue une avancée thérapeutique significative. Elle permet aux médecins de détecter et de traiter la pathologie à un stade précoce, tout en étant beaucoup moins invasive que les biopsies traditionnelles. Cette technologie est particulièrement précieuse lors des interventions nécessitant une mastectomie, car elle réduit considérablement les complications post-opératoires pour les patientes.



​Selon les prévisions médicales, cet équipement de haute précision possède une durée de vie d'au moins dix ans. Sur cette période, il devrait bénéficier à environ 5 000 patientes, renforçant ainsi l'offre de soins oncologiques de référence au Sénégal et dans la sous-région.