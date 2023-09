Burkina: manifestation de partisans du président Traoré après des rumeurs de tensions dans l'exécutif

Plusieurs centaines de partisans du président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont rassemblés mardi soir dans le centre de la capitale Ouagadougou, après des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état de tensions au sein de l'exécutif.



Sur le rond-point des Nations Unies, au centre de Ouagadougou, les manifestants klaxonnaient, sifflaient et agitaient des drapeaux du Burkina tandis que d'autres scandaient "IB, IB", le surnom du président de transition, a constaté un journaliste de l'AFP.



"Il est notre choix et fait ce que le peuple souhaite. On est là pour dire que si quelqu'un veut le toucher il doit d'abord passer sur nos corps", a déclaré à l'AFP, Salam Ilboudo, un manifestant.



Plus tôt dans la soirée, des soutiens du capitaine Traoré avaient appelé via les réseaux sociaux la population à descendre dans la rue pour défendre le régime, après la diffusion de rumeurs selon lesquelles des tentatives de déstabilisation de l'exécutif étaient en cours.



Certains manifestants ont par ailleurs érigé des barrages sur les principales artères de la capitale pour contrôler les véhicules qui circulaient.



Cette manifestation survient près d'un an jour pour jour après la prise de pouvoir du capitaine Traoré par un coup d'Etat, le 30 septembre 2022.



Il s'agissait du deuxième putsch en huit mois dans ce pays miné par les violences jihadistes depuis plusieurs années.



Depuis 2015,ces violences ont fait en tout plus de 17.000 morts et plus de deux millions de déplacés internes.