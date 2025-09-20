Bundesliga: Nicolas Jackson titularisé aux côtés de Harry Kane face à Hoffenheim

Le Bayern Munich a aligné un duo offensif inédit ce samedi face à Hoffenheim, avec la titularisation de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson, fraîchement arrivé en provenance de Chelsea, aux côtés du capitaine anglais Harry Kane.



Ce dernier ( Kane) n’a pas tardé à se signaler, ouvrant le score dès la premières mi-temps.



Positionné en soutien de l’attaque, Jackson a montré de belles intentions dans l’entrejeu, participant activement à la construction du jeu bavarois. Sa première mi-temps, bien que prudente, laisse entrevoir un potentiel prometteur dans le collectif de Vincent Kompany.



Le Bayern, en quête de stabilité après un mercato mouvementé, semble miser sur la complémentarité entre Kane et Jackson pour dynamiser son secteur offensif.



Match à suivre …