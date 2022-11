Budget 2023 : Le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique « perd » 26 901 776 325 francs CFA

Contrairement à l’année dernière, le budget du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a considérablement baissé.Le projet de budget 2023 du Ministère est arrêté à 85 340 344 196 F CFA contre 112 242 120 521 F CFA, l’année dernière. Une baisse qui peut s’expliquer par le réajustement du train de vie de l’État dans un contexte de crise matérialisée par une inflation qui frappe de plein fouet la grande majorité des sénégalais.Il faut rappeler que ce budget de plus de 85 milliards, concerne le programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative pour l'exercice 2023, arrêté à 3 837 870 127 F CFA. Le programme Aménagement et développement urbain recueille 9.103.346.556 francs CFA, le logement, la construction et les infrastructures se voient attribués la somme de 13.617.699.737 francs CFA et le cadre de vie qui remporte d’ailleurs la plus grande partie du budget se retrouve avec 58.581.427.776 francs CFA.