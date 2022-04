Brt et Ter à Dakar : L'AFTU se porte en faux contre tout désaccord avec l’État

Des allégations anti Brt et Ter fusant de partout, porteraient la signature de l'association de Financement des Transports urbains du Sénégal (AFTU). Très remontée contre ces rumeurs infondées, l’Aftu à travers un communiqué qui nous a été transmis, rétablit la vérité et précise sa position sur l’introduction des transports de masse à Dakar (Brt et Ter).

Ainsi, l’Aftu affirme mener régulièrement des concertations avec le Cetud sur les projets de transports collectifs à travers des plateformes d’échanges.

Au demeurant, l’Aftu précise que le projet de restructuration globale du réseau de transport en commun à Dakar, en cours de mise en œuvre par le Cetud, contribuera à la professionnalisation du sous-secteur des transports urbains avec l’implication effective des opérateurs locaux.

Par conséquent, l’Aftu marque son engagement aux côtés de l’État pour la transformation du sous-secteur des transports urbains afin d’améliorer les conditions de déplacement des populations.