Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia

Comme certaines récriminations sont faites dans le cadre du bradage foncier à Dakar, à Saint-Louis également, ces irrégularités sur les emprises ferroviaires sont une réalité. C’est le quotidien Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mardi en indiquant que « la Section de recherches (Sr) de Saint-Louis a déjà activé sa machine d’enquête. »
Les faits remontent à l'avènement, dans le courant de l'année 2020, de la nouvelle société dite société nationale Les Chemins de fer du Sénégal. En effet, le constat a été fait d'une situation d'occupation irrégulière par plusieurs personnes et de mise en location par usage de la fausse qualité de propriétaires de plusieurs parties parcellisées du périmètre ferroviaire de la gare de Saint-Louis.
Des espaces illégalement occupés
Les mis en cause, qui ont manifestement bénéficié de complicités, d’après Libération, ont instauré une véritable anarchie à l'intérieur du périmètre ferroviaire, en s’y maintenant de façon irrégulière, tout en s'arrogeant frauduleusement la qualité de titulaire de droits immobiliers, pour ensuite céder ou louer des parcelles à d'autres personnes.
Ces dernières, également insouciantes de toute conformité à la loi, ont accentué la délinquance ainsi instaurée, ainsi que la gravité de la situation, violant ainsi toutes les normes de sécurité en vigueur.
La plainte émanant des Chemins de fer du Sénégal pour mettre de l’ordre
En effet, la situation à l'intérieur de ce périmètre est indescriptible, entre les occupants qui y ont installé des abris précaires et d'autres qui y sont implantés pour toutes sortes d’activités y compris celles qui constituent un véritable défi aux règles et normes de sécurité des personnes, des biens et de la circulation des trains. Il était donc nécessaire pour les Chemins de fer du Sénégal, d’interpeller les autorités habilitées à faire le travail pour mettre de l’ordre dans cet espace. Et ainsi, mettre un terme aux infractions et voies de fait caractérisées qui ont lieu à l'intérieur du périmètre ferroviaire, tout en lui permettant de faire valoir ses droits en vue de faire réparer son préjudice.
HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal
Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente
CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale
Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue
Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c'est la responsabilité de nos États d'agir »