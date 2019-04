Bouteilles « d’eau Cristaline » impropres à la consommation en Polynésie Française : pas d’inquiétude pour les consommateurs sénégalais

Des bouteilles d’eau de la marque « Cristaline », en vente aussi au Sénégal avaient été retirées de la vente en Polynésie Française. Des analyses avaient révélé la présence de germes dans certaines bouteilles de cette eau de marque française. La production et la commercialisation de la marque a été autorisée à nouveau Samedi dernier à travers un arrêté préfectoral.



Une mauvaise odeur de renfermé et en bouche, un goût parfois douteux ont réveillé les soupçons de certains consommateurs d'eau Cristaline à Wallis et Futuna, une collectivité d'outre-mer française



Les mauvaises conditions de stockage peuvent favoriser le développement des germes avait indiqué le site « France info ». Pour le moment aucun problème de ce genre n’a affecté la marque dans notre pays où la marque « Sofiex » est garante de la distribution des « eaux Cristaline ». En copie l’arrêté préfectoral et le communiqué de la société de distribution de boissons.