Boucle du Fogny / « On est né dans cette poussière, nous avons grandi dans cette poussière, mais ne comptons pas mourir dans cette poussière »(Anelka Sané)

La population de l’arrondissement de Sindian dans le département de Bignona est sortie en masse pour réclamer le démarrage des travaux de la boucle du Fogny. Lors de la marche, c’est un seul slogan qu’ils scandaient : « nous voulons notre boucle » une route qui polarise plus centaine de villages des communes de Djibidione, Suelle, Sindian et Oulampane.



« Nous appelons le président de la République à l’égalité des localités. Mais aussi à respecter ses promesses parce que le Fogny ne mérite pas cette situation. Nous réclamons notre boucle. On est né dans cette poussière, nous avons grandi dans cette poussière et ne comptons pas mourir dans cette poussière. À cause de cet état de la boucle, économiquement le Fogny est en bas », souligne Ibrahima Anelka Sané, le porte-parole et coordonnateur de la marche...