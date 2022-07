Boniface Ndong, ex sélectionneur des Lions du basket : « La fédération avait pris la décision de me virer en Égypte, les joueurs le savaient, alors que je n’étais pas encore au courant... »

Pour l’ancien international sénégalais, les conditions de son départ sont loin d’être conformes à la version douteuse de la FSBB. « Personnellement, je ne connais pas un entraîneur qui n’a pas fini par être limogé. Le problème c’est comment on a été licencié. La fédération a parlé d’insuffisance de résultats, le Dtn, Tapha Gaye a dit qu’en réalité ce n’était pas le cas, donc il y a une contradiction à ce niveau… Ils ont tous les deux fait des sorties pour dire leurs vérités, c’est la raison pour laquelle je tenais aussi à dire ma part de vérité. Ils n’ont pas dit la vérité… Il est important que je lave mon honneur. »

D’après lui, dès le départ le président Babacar Ndiaye ne s’est pas montré à la hauteur des ambitions de la sélection nationale concernant la préparation des Lions.

« J’ai encore avec moi les messages du président, lorsqu’il m’a demandé de combien de temps j’avais besoin pour la préparation de l’équipe, je lui ai répondu au moins une semaine avant le départ. Il m’a demandé si c’était une semaine avant le départ ou bien une semaine avant le premier juillet ? Je lui ai dit une semaine avant le départ, donc j’avais prévu 6 à 7 séances d’entrainements… Il m’avait dit qu’ils allaient voir avec le ministère ce qui était faisable… Si on veut gagner sans mettre les moyens qu’il faut, c’est compliqué. Je n’ai jamais rien dit sur la préparation ni sur les conditions de voyage… En tant qu’entraîneur, j’ai tout fait pour m’adapter à la situation et faire une préparation assez correcte, mais c’est eux qui essayent qui grappiller par-ci et par-là pour des raisons financières. »

En dehors des problèmes liés à l’attribution des visas par les autorités Égyptiennes, les conditions de voyage furent extrêmement compliquées et l’amateurisme des fédéraux sénégalais au rendez-vous, selon coach Boni.



« Je savais que les joueurs étaient fatigués et très mécontents. Des joueurs comme Gorgui Sy Dieng voulaient rentrer chez eux car ils estimaient que les dirigeants ne les respectaient pas du tout ! Tous les joueurs voulaient partir et quitter le regroupement sauf Jean-Jacques Boissy et Babacar Sarr. Je suis retourné vers Malaye Ndoye, Pape Diop et Ass pour tenter de convaincre les joueurs de ne pas partir, en ce moment la situation était extrêmement tendue, nous étions tous à l’aéroport… Je n’ai jamais tenté de monter les joueurs contre la fédération. On n’a jamais tenté de tenir une réunion secrète pour casser du sucre sur le dos des fédéraux. Ils savaient bel et bien qu’il y avait une grogne au sein du groupe, mon objectif était de faire en sorte que tout le monde vide son sac et qu’on puisse se concentrer sur la compétition. »

Dans cette histoire, chacun rejette la faute sur l’autre. D’une part la fédération estime qu’à la limite Boniface a tout fait pour tenter un putsch contre eux. D’autre part, le sélectionneur estime que les fédéraux voulaient tout faire pour l’éjecter du navire. « Dans le sport, il faut toujours s’attendre que l’on vous remercie un jour ou l’autre.

»

« Après notre premier match en Égypte, la fédération avait pris la décision de me limoger. La plupart des joueurs le savaient, alors que moi je n’étais pas encore au courant. La fédération aurait dû aller au bout de sa logique, parce que ceci amoindrit considérablement les chances de gagner d’une équipe. Des joueurs m’ont posé des questions tactiques, Gorgui Sy Dieng m’a demandé pourquoi on ne fait pas de drop ? Je lui ai dit qu’il fallait me poser la question durant la préparation à Dakar... Au cours d’un match, j’ai même demandé à un joueur de jouer et il m’a dit non ! Je n’ai pas envie de jouer… Quand vous retournez une équipe contre son entraîneur, il faut aller au bout de sa logique. Vous ne pouvez pas décider de virer l'entraîneur et ne pas oser l’en informer alors que tout le monde est au courant et que personne n’ose prendre les rênes… À la limite, je me dis qu’ils m’ont amené en Égypte pour que je perde... »