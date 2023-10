Bambilor / Litige foncier : La mairie saccagée par les jeunes de Mbeye qui dénoncent une boulimie foncière

Le réveil a été brutal cette matinée du Jeudi 19 Octobre à Mbèye. Des affrontements ont éclatés entre les jeunes de ce village situé dans la commune de Bambilor et les forces de l'ordre. Selon les habitants, l'homme d'affaires Sonhibou Seck a mis la main sur plus d'une vingtaine d'hectares dans leur surface qui leur servent de champs de culture et d'habitation de plus d’une centaines de familles, sans aucune procédure valable. À leur grande surprise, des bulldozer se sont implantés dans ces champs ce matin sous la protection de la gendarmerie pour procéder aux démolitions des maisons qui ont été érigées sur cette surface et tout autre arbre ou champ de maraîchage. Ces jeunes plus que jamais déterminés à combattre cette injustice ont réussi à attaquer la mairie de Bambilor. Ils ont caillassé toutes vitrines de l'édifice. La tension reste toujours palpable et la circulation est drasmatiquement ralentie.