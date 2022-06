BBY À DIOURBEL- Monde rural absent des investitures, choix de Fatou Diané / Mara Diop confie que cela n’augure rien de bon…

Les choix faits en perspective des élections législatives par le Président de la République pour le compte du département de Diourbel seraient assez peu pertinents. Le Chef de l’État serait mal renseigné puisqu’il aurait volontairement choisi de laisser totalement en rade le monde rural. C’est l’avis de Mara Diop, conseiller municipal à Ndindy et candidat malheureux aux dernières élections locales. Le jeune leader politique de signaler que les choix ont porté sur Fatoumata Wéllé pour la nationale et sur Malick Fall (actuel maire de Diourbel) et Fatou Diané pour la départementale.



Mara Diop de corriger rapidement ceux qui lui rétorqueront que le député Cheikh Seck est issu des arrondissements. « Cheikh Seck a été désigné pour représenter le Parti socialiste. C’est un quota alloué à un parti allié et le choix de ce représentant appartient exclusivement à ce parti allié. » Il poursuit : « C’est la première fois que le monde rural n’a aucun candidat à des élections aussi importantes que des législatives. C’est très inquiétant ! »



Mara Diop de s’étonner aussi sur l’identité des personnes choisies. « Fatou Diané est un très mauvais choix. Je signale que lors des élections locales, elle a contribué à nos défaites respectives dans toutes les communes perdues. Personne ne me démentira. Pour ce qui concerne Malick Fall, il ne peut pas gagner sans le soutien de Khadim Guèye. C’est clair ! Et puis il a perdu beaucoup de monde depuis. Il est lâché... » Au vu de ce qui précède, le leader Apériste signale que ces investitures n’augurent rien de bon...