Azerbaïdjan : Une explosion dans une discothèque de la capitale fait un mort et 37 blessés, dont un citoyen sénégalais.

Une explosion dans une discothèque de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, a fait un mort. Il s’agit d’une dame de 43 ans, Maïa Akhoundova, une employée de cet établissement. 37 blessés, dont quatre dans un état grave ont été également recensés.



La déflagration s'est produite dimanche dans une boîte de nuit de la capitale d'Azerbaïdjan, Bakou, faisant beaucoup de victimes, selon le parquet général de ce pays du Caucase du Sud situé sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie.



Dans ce lot de blessés, figurent un citoyen sénégalais et ressortissant italien, ont signalé des sources médicales citées par le Service de presse du ministère des situations d'urgence azéris.



Ladite agence, dans un communiqué parcouru par Dakaractu, informe que le drame est survenu dans la soirée du 3 avril 2022, vers 03 h 00. Et que c’est à cette heure que la nouvelle est parvenue au ministère des Situations d'urgence. Celle-ci portait sur une explosion d'un objet situé rue Tarlan Aliyarbayov, district de Sabail, Bakou.



‘’Les forces du Service national de protection contre les incendies et du Service de secours à risques spéciaux du ministère des Situations d'urgence ont été immédiatement appelées sur place. Lors de l'évaluation des conditions opérationnelles sur les lieux, il a été déterminé qu'une explosion s'est produite dans l'installation, qui agit comme une boîte de nuit, entraînant un incendie et une destruction à l'intérieur de l'installation’’, signale ladite agence. Celle-ci a également indiqué que le feu a été éteint en peu de temps, grâce à l'intervention rapide des Sapeurs-pompiers, empêchant ainsi sa propagation.



Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours à l'intérieur de l'installation, informent les mêmes sources officielles.